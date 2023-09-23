دمشق - هدى العبود



عبرت الفنانة كاريس بشار عن سعادتها بجائزة «أفضل ممثلة عربية»، عن مسلسل «النار بالنار»، والتي حصدتها خلال مهرجان «موريكس دور» بعد أن وجهت سابقا انتقادات طالت مخرج العمل ونهايته.



ونشرت كاريس عبر حسابها في «إنستغرام» مجموعة صور من المهرجان، وعلقت عليها: «سعيدة بتكريمي بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل النار بالنار».



وجاءت جائزة كاريس عن ذات العمل الذي سبق وانتقدته خلال لقاء سابق لها عبر برنامج «كلام نواعم» على قناة «mbc»، وأكدت حينها أن فكرته الأساسية تم تغييبها بسبب الأهواء والمصالح الشخصية لمخرجه محمد عبدالعزيز.



وأضافت أن الجميع كان يرغب في معرفة نتيجة علاقة الحب التي جمعتها مع اللبناني جورج خباز خلال العمل، ولكن الموضوع تحول إلى زواج القصر وعلاقة الحب بين المراهقين من خلال حكاية «بارود» وحبيبته، فلم تصل رسالة العمل وتحولت إلى مكان آخر.