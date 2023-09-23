

القاهرة - ناهد إمام



صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريا بمطار الدمام الدولي لوجود عطل فني مفاجئ وعلى الفور طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصا على سلامة الركاب ووفقا للمعايير الدولية.



هذا، وقد تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.



ومن جانبها، قامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة MS905 من الدمام إلى دبي.