

شارك فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين في النسخة الثانية من الاحتفالية الدولية للحرف اليدوية التي اختتمت فعالياتها في أوزبكستان.



وقال مؤسس الفريق محمد كمال لـ «كونا» إن م.صلاح القلاف الحرفي المتخصص في الحفر والنقش والرسم على قشور البيض والفنان محمد شاه الحرفي المتخصص في الحفر والنقش على الفخار والرخام والأحجار الكريمة مثلا الفريق في الاحتفالية التي أقيمت في مدينة كوكاند بإقليم فرغانة بين 21 و23 سبتمبر الجاري بدعوة رسمية من منظمة الحرف اليدوية في أوزبكستان.



وأكد كمال حرص الفريق على المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتمثيل الكويت بصورة تليق بمكانتها وإبراز دورها الحضاري والثقافي ومواهب أبنائها.



وتأسس فريق «إكسبو 965» تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مارس 2016 على يد الباحث في التراث الكويتي المؤسس والمنسق العام للفريق محمد كمال.



وانضم الفريق إلى عضوية المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسفيك في عام 2017 كعضو مشارك وفي عام 2021 تمت ترقيته إلى رتبة عضو وطني.



وينتسب للفريق 175 عضوا من مختلف الأعمار من الهواة وأصحاب المتاحف الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية والمبدعين الكويتيين ويمارسون نحو 72 تخصصا.



وأقام الفريق وشارك في أكثر من 212 معرضا داخل الكويت وشارك في 15 معرضا خارجها وحصد سبع جوائز دولية في مجال الحرف اليدوية.



ويستعد الفريق حاليا لإقامة معرضه السنوي العام الخامس بقاعة أحمد العدواني للفنون في منطقة عبدالله السالم وذلك في 22 أكتوبر المقبل وتتخلله خمسة ملتقيات مهمة، على رأسها الملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية، والملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف.