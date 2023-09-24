برعاية وحضور الشيخ خالد العبدالله الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية تنظم الجمعية ملتقى العلاقات العامة الرقمية تحت شعار «آفاق وتوقعات»، والذي يقام على مدى خمسة أيام من 24 سبتمبر إلى و1 أكتوبر.



وأعرب الشيخ خالد العبدالله عن سعادته بما تحققه جمعية العلاقات العامة من إنجازات وفعاليات تهدف إلى تطوير مهنة العلاقات العامة وصقل خبرات العاملين في هذه المهنة الحيوية، مؤكدا أن الجمعية تساهم في التنمية البشرية التي تعد أساس الخطط التنموية للدولة فرأس المال البشري المتطور هو عماد المستقبل المشرق للكويت.



وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تجميع منتسبي العلاقات العامة تحت سقف واحد لاستعراض آخر تطورات المهنة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التدريب على رقمنة العلاقات العامة واستحداث أساليب عمل مرتبطة بها وفق منهجية علمية واضحة وتزويد مجال صناعة العلاقات العامة الرقمية بآخر التطورات الاتصالية والتكنولوجية، والوسائل الحديثة لإدارة الأزمات.



من جهته، قال رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصر الله إن الدعوة عامة لجميع العاملين في مجال العلاقات العامة سواء للدورات العلمية المتخصصة التي تبدأ يوم 24 من الشهر الجاري أو حفل الختام الذي يتضمن جلسة حوارية على مدى ساعتين يوم 1 أكتوبر المقبل، آملا أن يخرج الملتقى بتوصيات واقعية تكون مدروسة وموثقة سيتم تزويد المسؤولين في القطاعين العام والخاص بها.



وعن محاور الملتقى، قال النصر الله إن الملتقى يركز على ثلاثة محاور يتناولها خبراء ومختصون في مجال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي من القطاعين الحكومي والخاص، وهي كالتالي:



الاول: الاستراتيجيات الاتصالية في العلاقات العامة الرقمية وتأثيراتها على العمل المؤسسي.



الثاني: تحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الرقمية.



الثالث: مستقبل العلاقات العامة الرقمية في ظل الثورات التكنولوجية.



ودعا النصر الله العاملين في مجال العلاقات العامة الى الحضور، مؤكدا أهمية الدورات لصقل خبراتهم ومهاراتهم والوقوف على التحديات الحديثة للعلاقات العامة الرقمية، مشيرا إلى أن جمعية العلاقات العامة لديها استراتيجية تحتوي على خطط آنية على مدار العام وأخرى طويلة المدى على مدى السنوات الخمس المقبلة تحتوي على سلسلة من الأنشطة والفعاليات الهادفة، ما يساهم في تحقيق الخطط التنموية للكويت.