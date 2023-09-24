الدوحة- فريد عبدالباقي



يختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري القطري بإقامة 3 مباريات، حيث يواجه الغرافة (7 نقاط) نظيره فريق الدحيل في الـ 6:00 مساء اليوم بستاد البيت، فيما يلتقي المرخية (بلا نقاط) الوكرة (5 نقاط) في الـ 8:00 مساء بستاد الجنوب، وبنفس التوقيت يلتقي معيذر (3 نقاط) الشمال (نقطتين) في مواجهة متكافئة على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



ويدخل الدحيل لقاء اليوم برغبة قوية في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري، لاسيما أنه حامل لقب النسخة الماضية، ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ويعول الأرجنتيني هيرنان كريسبو على محترفه البرازيلي الجديد فيليبي كوتينيو القادم من صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وسيكون لقاء اليوم هو الظهور الأول له منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، حيث غاب عن المشاركة مع الفريق القطري في انطلاقته بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في رحلته إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي، والتعادل السلبي أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي في أولى مباريات المجموعة الخامسة.



ومن المقرر أن يواجه الدحيل نظيره برسبوليس الإيراني في 2 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثانية على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



هذا، وتراجع المنتخب القطري الأول لكرة القدم مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر، ليحتل المركز الـ61، والسادس عربيا وآسيويا. وأوضح «فيفا» في بيان له، أنه استند في هذا التصنيف إلى 159 مباراة دولية بين المنتخبات أقيمت خلال سبتمبر.



وقد تراجع «العنابي» مركزين بعد أن حل بالمركز الـ 59 عالميا في تصنيف شهر يوليو الماضي.



وكان «العنابي» خسر أمام منتخب كينيا 1-2، وتعادل مع روسيا 1-1، خلال مواجهتين وديتين على ستاد الجنوب ضمن فترة التوقف الدولية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي.