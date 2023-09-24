غرق قارب لاجئين سوريين قبال الساحل الشمالي للبنان. وأعلن الجيش اللبناني أنه أنقذ 27 منهم، حسبما أعلنت القوات المسلحة.



وأصدر الجيش بيانا قال فيه إن دورية من القوات البحرية في الجيش بمؤازرة الدفاع المدني تمكنت «من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا» بشمال لبنان، وفق بيان للجيش.



وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، لوكالة فرانس برس إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية.



ويتوجه المهاجرون الساعون للوصول إلى أوروبا من لبنان عموما إلى جزيرة قبرص بشرق البحر المتوسط على بعد 175 كيلومترا.



وأعلنت القوى الأمنية أيضا القبض على مهرب بشر لبناني و42 سوريا أثناء وجودهم في سيارة «مليئة بعدد كبير من السوريين».



وقالت قوى الامن الداخلي إن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. وأضاف البيان أن الافراد المعنيين قالوا أثناء الاستجواب إنهم دفعوا ما بين 5000 و7000 دولار للشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص.



وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته «حاولنا إيقافهم في البر قبل مغادرتهم بحرا».