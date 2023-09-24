قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن قرار مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في اجتماع الأربعاء الماضي بتثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي عند 5.25% - 5.50%، يوحي بأن لدى الفيدرالي شعورا بتمكنه من السيطرة على مسار التضخم رغم ارتفاع مستواه إلى 3.7% أي أعلى بنحو 0.5% مقارنة بمستواه لشهر يوليو.



وأضاف تقرير الشال ان شعور الفيدرالي ربما يعزيه إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض المعروض من النفط لكل من السعودية وروسيا، وهو ارتفاع قد لا يدوم، أو أنه بات يرجح تفوق القلق على النمو في المستقبل، ويخاف التداعيات المحتملة على القطاع المالي، ما يبقي احتمالا لرفع الفائدة مرة واحدة حتى نهاية العام الحالي وفقا لتصريح لرئيس «الفيدرالي» في الصيف الفائت.



وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الأخرى ظلت تثير القلق حول احتمال عودة الضغوط التضخمية، فمازال الاقتصاد الأميركي على المدى القصير ينمو بأعلى من المتوقع، وما زال الاستهلاك الخاص المحرك الأهم للنمو الاقتصادي ينمو رغم ارتفاع تكاليف التمويل، ومازال سوق العمل قويا رغم بعض مؤشرات الضعف. وإضافة إلى العوامل الأميركية المحلية، هناك حالة اضطراب جيوسياسية في أوروبا، حيث لا تبدو نهاية قريبة للحرب الروسية - الأوكرانية بكل ما تسببه من ضغوط تضخمية ووهن معدلات النمو الأوروبية والبريطانية، وكل من ألمانيا وبريطانيا على شفا حقبة من الانكماش الاقتصادي، بينما القلق في ثاني أكبر اقتصادات العالم، أو الصين، بات محسوما وحول النمو، لذلك تتبع الصين سياسات مالية ونقدية توسعية، فالنمو الضعيف في الصين له تداعيات خطيرة على سوق العمل.



وأكد الشال أن تثبيت سعر الفائدة على الدولار الأميركي خبر جيد للبنوك المركزية في دول الخليج، و5 من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط أسعار صرف عملاتها بشكل كامل مع الدولار الأميركي، وحافظت جميعها على هامش سعر فائدة موجب لصالح عملاتها المحلية وإن تفاوت ذلك الهامش في مستوياته، أعلاه لصالح قطر والبحرين، وأدناه على الدرهم الإماراتي. وهو خبر أفضل لبنك الكويت المركزي لأن هامش سعر الفائدة لصالح الدولار الأميركي يتراوح بين 1.00% و1.25%، وزيادة ذلك الهامش تسبب ضغطا غير مستحب على توطين الدينار الكويتي، بينما كان من المحتمل رفع سعر الخصم لو كان قرار الفيدرالي رفع سعر فائدة الدولار الأميركي.