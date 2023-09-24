خطأ في النظام الغذائي لكبار السن



وفقاً للدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية، فإن النظام الغذائي غير كامل القيمة الغذائية هو الخطأ الرئيسي في تغذية كبار السن، ما يؤثر في طول عمرهم. ووفقا له، «غالبا ما يتبع كبار السن نظاما غذائيا يفتقر إلى الفواكه والأسماك والجبن الذي يعتبر مصدرا مهما للكالسيوم».



ويقول: «هناك مصطلح - سوء التغذية، أي عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الحيوية المغذية، وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى قصر متوسط العمر المتوقع، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض مختلفة بما فيها المرتبطة بتقدم العمر».



ويؤكد غينزبورغ أن التغذية الجيدة المتكاملة ضرورية للحفاظ على الصحة في مرحلة الشيخوخة؛ لذلك من الضروري شرب كوبين من منتجات الحليب يوميا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول نوعين من الفاكهة يوميا، وتناول 5 أطباق من البقول وثلاثة من الأسماك الدهنية في الأسبوع.



المصدر: «gazeta.ru»