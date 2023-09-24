تدخل مجموعة «BPG» التابعة لـ «WPP» والحاصلة على العديد من الجوائز، الربع الأخير لعام 2023 مع نمو مذهل في عملياتها في ظل فوزها بالعديد من العقود الاستراتيجية لتقديم خدماتها بمجال الاتصالات التسويقية في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية وعمان وأثمر توجه BPG «التحول الرقمي أولا» نتائج باهرة مع تحقيق الشركة زيادة تخطت 50% في حجم العوائد السنوية والتي تراوحت قيمتها بين 13 و15 مليون دولار.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «BPG» آفي بوجاني: بعد ما يزيد على أربعة عقود من العمل، أثبتنا أن الابتكار وسرعة التقدم والتركيز على العملاء هي العوامل التي تحدد أن البقاء هو للأقوى وان العلامات التجارية المحبوبة لدى الجمهور اليوم هي تلك التي تعطي الأولوية لتجربة العملاء من خلال اعتمادها على مزيج من الثقافة والعمليات والبيانات، حيث تدعم التحول في التفكير بشأن تجربة العملاء والتركيز على احتياجاتهم، انها مرحلة مفعمة بالحماس والإثارة في BPG حيث نجمع طاقات ومواهب فريق عملنا المتكامل لخدمة العلامات التجارية الأكثر شهرة في المنطقة.



وشهد هذا العام فوز «BPG» بعقود متميزة مع أكثر العلامات التجارية المرغوبة في المنطقة مثل تروجينا ـ جبال نيوم في السعودية، وصل، وDarna Rewards من الدار، أوبر، طلبات الكويت وغيرها، وانطلاقا من خبرتها الاستثنائية في مجال الأعمال المالية والمصرفية، فازت BPG بمشاريع استراتيجية لتطوير العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول وشملت الأعمال الجديدة التي فازت بها أيضا بنك ظفار وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك صحار الدولي، الذي استحوذ مؤخرا على مصرف HSBC في سلطنة عمان وتشمل العمليات المتعددة التي تقدمها الشركة لعملائها: التسويق المتكامل، والاتصالات، والتسويق، والحملات الإعلانية الإبداعية، والعلاقات العامة، وتطوير شكل العلامات التجارية، والخدمات الإعلامية، والتسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والرئيس التنفيذي في «BPG» الكويت سهيل عرابي: بدأت مرحلة BPG 3.0 تحقق نتائج واعدة مع نمو أعمالنا على جميع الأصعدة، لجهة فرق العمل والخدمات والعوائد والعملاء على حد سواء ولقد كان هذا العام حافلا بالنشاط والإنجازات الهائلة مع بعض الانتصارات الملحوظة لفريق عملنا، والتي نتطلع إلى الاحتفال بها خلال الشهر المقبل في لقائنا السنوي السابع والعشرين، وهو أحد أهم التقاليد السنوية التي تحتفل بها BPG ونحن نضاعف جهودنا لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة والمفيدة لحياتنا اليومية.