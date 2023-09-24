ندى أبو نصرانطلق معرض «عطوري» ومهرجان «بي فاشن» حيث يعتبر أحدث وأكبر منصة لعرض منتجات العطور والجمال وأحدث صيحات عالم الموضة في الكويت، وذلك في مجمع سليل الجهراء - قاعة الجهراء يوم الأربعاء 20 سبتمبر، وسيستمر حتى 26 سبتمبر، والمعرض من تنظيم شركة «زون» التي أثبتت نجاحها في تنظيم العديد من المعارض والفعاليات في الكويت، مثل معرض وظيفتي، معرض دراستي، معرض دراستي جونير، ومعرض الاستدامة، وأثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات بنجاح، كما أنها حاليا في طور التجهيز لأكبر معرض للسيارات في الكويت والذي سيقام في أرض المعارض بتاريخ 26 سبتمبر، إلى جانب عدة مهرجانات مختصة بالموضة في مراكز تجارية بارزة.



ويعتبر معرض «عطوري» ومهرجان «بي فاشن» هو الحدث الأكبر في تجمع صناع ورواد العطور، حيث شهد مشاركة أكثر من 100 مشروع مختلف، وأكثر من 60 جهة متخصصة في مجال العطور والجمال من الكويت ومن مختلف أنحاء العالم، تحت سقف واحد.



ومن ضمن الرعاة المتواجدين في المعرض شركة أطياب المرشود وحكاية والماجد وفن باي فن وأحمد المغربي وحنان دشتي وأركان الطبية وإبراهيم القرشي، وبتواجد وحضور اكبر عدد من المشاهير والمؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث منح معرض «عطوري» فرصة لرواد الاعمال في مجال العطور بالمنطقة لعرض منتجاتهم والمشاركة بها، والتي تمنح الزوار تجربة فريدة في التسوق.



ولم تقتصر المشاركة على ذلك فحسب، بل تتضمن المعرض مهرجان «بي فاشن» أيضا بمشاركة أكثر من 50 مصممة مبدعة تعرض تصاميمها المتميزة في مجال الأزياء، بدءا من العباءات وصولا إلى المجوهرات والاكسسوارات الفريدة.



وتميز مهرجان «بي فاشن» بأنه ليس مجرد معرض عادي، بل تجمع فريد من نوعه يجمع بين عالمي العطور والجمال والأزياء في مكان واحد، مما يسهم في تعزيز صناعات هذا القطاع في الكويت ويمنح الفرصة للمشاركين لعرض إبداعاتهم ومنتجاتهم أمام جمهور واع ومهتم بذلك. ويسهم معرض «عطوري» ومهرجان «بي فاشن» في تعزيز مكانة الكويت كواحدة من الوجهات الرائدة في عالم العطور والجمال والموضة على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة لوجود فرع بوتيك «بس فاشن» الدائم في مجمع سايل الجهراء والذي يضم نخبة المصممات الكويتيات والعطور والأزياء والمشاريع الشبابية الكويتية الأخرى.