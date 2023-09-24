يواصل الانفصاليون في ناغورني قره باغ تسليم أسلحتهم بالتزامن مع المفاوضات مع أذربيجان على سحب قواتهم من هذا الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، وذلك بعد أيام قلائل من ابرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع باكو.



وذكرت قوة حفظ السلام الروسية، أن الانفصاليين سلموا ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح بينما لايزال آلاف المدنيين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في هذه المنطقة من القوقاز.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، انه «وفقا لاتفاقات وقف الأعمال العدائية بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم أسلحتها ومعداتها العسكرية بإشراف قوة حفظ السلام الروسية.



وحتى 22 سبتمبر الجاري، تم تسليم ست مدرعات وأكثر من 800 قطعة سلاح صغيرة ومضادات دبابات ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة».



وبالتوازي يواصلون المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني «تحت رعاية قوات حفظ السلام الروسية»، وفقا لسلطات هذا الجيب الانفصالي التي استسلمت بعد هجوم خاطف شنته القوات الأذربيجانية.



وأوضح الانفصاليون أن ذلك سيسمح «بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري، إلى منازلهم».



وأضافوا أن الطرفين سيبحثان في «إجراءات دخول وخروج المواطنين» من هذه المنطقة.



ويأتي إعلان الانفصاليين في وقت أكدوا فيه أن الجيش الأذربيجاني يحاصر ستيباناكيرت، «عاصمة» الإقليم.



وقالت المتحدثة باسم الانفصاليين أرمين هايرابيتيان لوكالة فرانس برس، إن «الوضع في ستيباناكيرت مروع، القوات الأذربيجانية على مشارفها»، موضحة أن السكان «يختبئون في الأقبية».



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع، بأن ستيباناكيرت محرومة من الكهرباء والوقود، وأن سكانها الذين لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم المفقودين بسبب عدم وجود قوائم للقتلى والجرحى يفتقرون أيضا إلى الغذاء والدواء.