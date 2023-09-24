أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن المحادثات التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كانت إيجابية ومثمرة وناجحة، مشيرا إلى انه سيكون للاتفاقيات التي تم عقدها مردود كبير جدا على الكويت ومواطنيها.



ونوه وزير الخارجية في تصريح بالمباحثات الرسمية التي عقدت بين سموه والرئيس الصيني، مشيرا الى أنه اللقاء الثاني بينهما في أقل من سنة، حيث كان اللقاء السابق في الرياض في ديسمبر الماضي.



ولفت إلى أن نتائج المباحثات كانت «إيجابية جدا ومثمرة وناجحة»، كما كانت أجواء الاجتماعات ودية جدا.



وأفاد بأن المحادثات تطرقت إلى تاريخ ومستقبل العلاقات الكويتية والصينية، مبينا أن الرئيس الصيني «تكلم كثيرا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، وكان مقدرا جدا أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع الصين في عام 1971».



وأوضح أن رئيس الصين أشاد خلال اجتماعه مع سمو ولي العهد بدور صندوق التنمية الكويتي وقيامه منذ ثمانينيات القرن الماضي بتقديم قروض للصين لإنجاز العديد من المشاريع في بلاده.



وأكد وزير الخارجية أن «المحادثات تطرقت إلى مستقبل العلاقات بين الكويت والصين، حيث كان هناك تطابق بوجهات النظر بين الطرفين على أهمية هذه العلاقات وتطويرها وتنميتها ودفعها إلى مواقع متقدمة».



ونوه بما تم من توقيع سبع مذكرات تفاهم بين الكويت والصين، تتعلق بمشاريع إنشائية كبيرة ستقوم بها شركات صينية في الكويت، «ومنها مشاريع مدن إسكانية، مؤكدا أن هذه الزيارة الرسمية ستحدث نقلة نوعية في العلاقات الصينية الكويتية وهذا شيء نتأمله ونتمناه».



وعن مساهمة مذكرات التفاهم في «رؤية الكويت»، أفاد الشيخ سالم العبدالله بأنها تتعلق بمشاريع مهمة جدا منها مثلا الصرف الصحي والطاقة المتجددة وميناء مبارك الكبير، إضافة إلى المدن الإسكانية.. فهذه كلها مشاريع تنموية سوف تسهم في نهضة الكويت».



وأضاف «لكن علينا ألا ننسى أن هذه المرحلة هي مرحلة توقيع مذكرات تفاهم يعني لها مراحل لاحقة تبحث التفاصيل بشكل أدق، فالمشاريع كبيرة وهي أمانة وأنا أعتقد أنه سيكون لها مردود كبير جدا على الدولة، وأن تلك المشاريع سوف تحدث تأثيرا مباشرا وإيجابيا في حياة أهلنا في الكويت».