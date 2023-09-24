محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة «فيجيوال كابيتاليست» أن الكويت حلت في المركز العاشر بقائمة اكبر منتجي النفط بالعالم في عام 2022، حيث بلغ متوسط إنتاجها 3.028 ملايين برميل يوميا وبما يمثل 3.2% من إجمالي النفط العالمي الذي بلغ 93.848 مليون برميل يوميا، ويشكل هذا المتوسط الإنتاجي زيادة بنسبة 12% عن إنتاج البلاد في عام 2021.



وقال التقرير ان عام 2022، شهد ارتفاع أسعار النفط الى ذروتها عندما تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات، بعد عام كامل من الاضطرابات في أسواق الطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.



وقد ضاعفت شركات النفط أرباحها وحصلت اقتصادات أكبر منتجي النفط في العالم على زخم كبير بفضل ارتفاع الأسعار.



وقد صنف التقرير الدول المسؤولة عن معظم إمدادات النفط في العالم من خلال استخدام بيانات مستقاة من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي أجراها معهد الطاقة على النحو التالي:



1- الولايات المتحدة بـ 17.771 مليون برميل.



2- المملكة العربية السعودية بـ 12.136 مليون برميل.



3- روسيا بـ 11.202 مليون برميل.



4- كندا بـ 5.576 ملايين برميل.



5- العراق بـ 4.502 ملايين برميل.



6- الصين بـ 4.111 ملايين برميل.



7- الإمارات العربية المتحدة بـ 4.02 ملايين برميل.



8- إيران بـ 3.822 ملايين برميل.



9- البرازيل بـ 3.107 ملايين برميل.



10- الكويت بـ 3.028 ملايين برميل.



وهكذا فقد أصبحت الولايات الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم منذ عام 2018 وواصلت هيمنتها في عام 2022 بإنتاج ما يقرب من 18 مليون برميل يوميا، وهذا يمثل ما يقرب من 5 إمدادات النفط في العالم، ويتركز ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط حول خمس ولايات هي تكساس ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وألاسكا وكولورادو.



وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث أنتجت أكثر من 12 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 13% من العرض العالمي.



وجاءت روسيا في المركز الثالث بإنتاج 11 مليون برميل يوميا في عام 2022. وتشكل هذه الدول الثلاث العملاقة المنتجة للنفط، إلى جانب كندا في المركز الرابع والعراق في المركز الخامس، أكثر من نصف إمدادات النفط في العالم بأكمله.



وفي غضون ذلك، تعتبر الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها تلك التي احتلت المرتبة السادسة إلى العاشرة وهي على التوالي: الصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، والبرازيل، والكويت مسؤولة عن إنتاج أكثر من 70% من النفط في العالم.



والجدير بالذكر أن جميع الدول العشر الكبرى زادت إنتاجها بين عامي 2021 و2022، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 4.2% على أساس سنوي.



المناطق الرئيسية المنتجة للنفط عام 2022



وذكر التقرير ان دول الشرق الأوسط تهيمن على ثلث إنتاج النفط العالمي، بينما تستحوذ أميركا الشمالية على ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي. وتعد رابطة الكومونولث للدول المستقلة منتجا إقليميا رئيسيا آخر للنفط، حيث تبلغ حصتها 15% من الإنتاج العالمي.



ولكن ما هو واضح في البيانات هو انخفاض حصة أوروبا من إنتاج النفط، والتي تبلغ الآن 3% من الإمدادات العالمية، وفي السنوات الـ 20 الماضية، انخفض إنتاج النفط في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50% بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الأنظمة البيئية الأكثر صرامة والتحول إلى الغاز الطبيعي.



ومن منظور آخر يتعلق بالإنتاج الإقليمي، فإن أعضاء منظمة أوپيك يسيطرون على نحو 35% من إنتاج النفط العالمي ونحو 70% من احتياطيات النفط العالمية، أما مجموعة أوپيك+، فإن حصة إنتاجها من النفط تزيد إلى أكثر من نصف المعروض العالمي.