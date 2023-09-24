كشف بحث جديد من منصة البحث عن الوظائف «Ladders»، أنه إذا كنت تبحث عن وظيفة ذات آفاق وظيفية قوية وتدفع 100 ألف دولار أو أكثر، فقد ترغب في التفكير في العمل في مجال التكنولوجيا أو الرعاية الصحية، إذ إن هاتين الصناعتين تقومان بالتوظيف لأكبر عدد من الوظائف التي تدفع مرتبات عالية. وبينت أنه لا تحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة في العمل أو إلى درجة علمية متقدمة للحصول على بعض من هذه الأدوار المطلوبة أيضا، إذ يقول مؤسس شركة «Ladders» مارك سينديلا: «يحصل خريجو علوم الكمبيوتر الجدد، اليوم، الحاصلون على درجة البكالوريوس على 100 ألف دولار للبدء». ولدراسة الأشغال التي تصنف كوظائف ذات أجور مرتفعة، حددت «Ladders» أفضل 10 مهن مع أكبر عدد من فرص العمل المتاحة على موقعهم بين يناير وأغسطس والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار كالتالي:



1 - مهندس برمجيات



2 - كبير المهندسين في البرمجيات



3 - مدير المشروع



4 - عالم النفس السريري



5 - مهندس أنظمة



6 - اختصاصي اجتماعي سريري



7 - طبيب أسنان



8 - مدير البرنامج



9 - طبيب الرعاية الأولية



10 - طبيب نفسي



وذكرت أنه من المهم ملاحظة أن كل هذه الأدوار لا تضمن الحصول على راتب مكون من ستة أرقام، متوسط الأجر الأساسي للاختصاصي الاجتماعي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هو 61.776 دولارا، وفقا لتقارير من قبل «Indeed».



ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص المتاحة لهذه الأدوار التي تعلن عن حد أدنى للراتب قدره 100 ألف دولار، وفقا لأبحاث Ladders، مما قد يشير إلى أن الشركات تعاني من نقص الموظفين وترفع الأجور لجذب المواهب، أو تقوم بالتوظيف المزيد من المديرين ذات الأجور المرتفعة.



وتوفر بعض هذه الأدوار فرصا للعمل عن بعد. في الواقع، وجد تقرير «Ladders» لعام 2022 أن مهندسي البرمجيات ومديري المشاريع هم من بين أفضل الوظائف ذات العمل عن بعد والتي في نفس الوقت تدفع رواتب عالية.