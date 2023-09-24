أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS)، وذلك ضمن استراتيجية «بيتك» في الاستدامة وحملة Keep it Green التي أطلقها «بيتك» للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، باعتبارها مظلة يندرج تحتها العديد من المبادرات والمشاريع من شأنها المساهمة في نشر التوعية والمحافظة على البيئة في الكويت والعالم.



وأكد مساعد مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب أن حماية البيئة ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» بالاستدامة، حيث يحرص «بيتك» على دعم المبادرات التي تساهم بنشر التوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى ان التعاون مع أكاديمية SEEDS، يمثل قصة نجاح ونموذجا يقوى بإطلاق منصة متكاملة تجمع المتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة لتبادل الأفكار والخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة مستدامة، وتطرح المنصة حلولا متنوعة في الاستدامة على سبيل المثال مفهوم المباني الخضراء، الذي يسلط الضوء على معرض KFH AUTO كنموذج حاصل على شهادة GSAS Gold كونه مبنى صديقا للبيئة، حسب معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.



من جانبها، أعربت الشريك المؤسس لشركة SEEDS، ياسمين الكندري، عن سعادتها بالشراكة مع «بيتك» في إطلاق المنصة الرقمية التي ستتيح لـ SEEDS الفرصة الأكبر لتطوير أعمالها بما يخدم البيئة والاستدامة، مؤكدة أن الأكاديمية تطمح الى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع المهتمين بالمحافظة على البيئة والاستدامة من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والمحاضرات. وكانت الشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» وأكاديمية (SEEDS) قد أسفرت عن العديد من المشاريع والبرامج وورش العمل التي نظمتها الشركة لأفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية، لاسيما الأطفال الذين يسعى «بيتك» ليغرس في نفوسهم مفاهيم الاستدامة وأهمية المحافظة على البيئة.



وشهدت هذه الورش والبرامج إقبالا كبيرا وحضورا لافتا، مما يعظم دورها ويحقق أهدافها في إيصال رسالة مهمة للمشاركين والمجتمع، بأهمية الاستفادة من جميع الجهود للمحافظة على البيئة.



وأطلق «بيتك» العديد من المبادرات البيئية تحت مظلة Keep it Green أبرزها إصدار أول بطاقة صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 85.5%، إضافة الى توقيع مذكرات تعاون وشراكات مع جهات حكومية وأهلية لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، والحد من الانبعاثات الكربونية، كما شارك «بيتك» أيضا في تنظيف جزيرة كبر، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لدعم جهود إنتاج سماد عضوي يغذي التربة.