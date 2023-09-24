ينطلق اليوم قطار النادي الأهلي في رحلته الجديدة للدفاع عن لقبه الأفريقي كحامل لقب دوري الأبطال بالقارة السمراء وأكثر الأندية فوزا بالبطولة برصيد 11 لقب، وذلك حين يلتقي مستضيفه سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الكويت.



وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد قرر في وقت سابق لعب مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم صلاحية أرضية ملعب الفريق الإثيوبي.



ويغيب عن الأحمر في لقاء اليوم كل من الفرنسي أنطوني موديست نظرا لقيده في فترة القيد الثالثة المستحدثة ويحق له المشاركة انطلاقا من دور المجموعات، ويغيب كذلك الجناح المغربي رضا سليم للإيقاف، إلى جانب احتمالية غياب بيرسي تاو للإصابة، ولايزال اللاعبون عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد في مرحلة التأهيل البدني حتى الآن.



غير أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لن يجد صعوبة كبإلى ذلك، تأهل فريق السلة للرجال بالنادي الأهلي رسميا للمنافسة على برونزية كأس العالم لكرة السلة بعد فوز فريق سيسي فرانكا البرازيلي على إيجنايت الأميركي ليصبح المارد الأحمر أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول ميدالية عالمية في تاريخ أفريقيا في إطار بطولة «الإنتركونتننتال».



وكان الأهلي بقيادة نجمه إيهاب أمين وتحت الإدارة الفنية للإسباني أوجوستي بوش قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على إجنايت الأميركي بنتيجة 82-76 في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، ليصبح أول فريق مصري وعربي وأفريقي يحقق الفوز في كأس العالم للأندية.