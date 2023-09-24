هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان، أنه وفريقه الفني المعاون عالج الكثير من التفاصيل الصغيرة خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، بالإضافة إلى تحضير «السماوي» بالشكل الأمثل للجولات المقبلة لدوري زين للدرجة الممتازة، وليس فقط لمواجهة الكويت في الجولة الثالثة للدوري الأربعاء المقبل.



وذكر المشعان أن مباراة آخر مباريات السالمية الودية في فترة التوقف الدولي، والتي جمعته بالقادسية، وانتهت لمصلحة «السماوي» 3-2، عادت بالفائدة على الفريقين، مضيفا أن التجربة جاءت جيدة، وبشكل عام قدمنا أداء جيدا، لكن هناك بعض الأخطاء وعلينا معالجتها، ولعل ما نعول عليه في قادم الأيام هو الانضباط والالتزام الكبيرين من قبل اللاعبين، وهذا من شأنه أن يسهل مهمتنا، ويجعل الأمور تبدو أسهل مما عليه.



وأشار المشعان إلى أن عدم مشاركة الدولي مهدي دشتي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية في الصين جاءت بناء على قرار جماعي، وليس فنيا بالدرجة الأولى، مبينا أن «القرارات التي تتعلق بالفريق تخرج توافقية من الجهاز الفني والجهاز الإداري برئاسة الشيخ تركي اليوسف، وبما يحقق مصلحة النادي، ودون أي ضرر على منتخباتنا الوطنية».