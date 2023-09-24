الرياض - خالد المصيبيح



بعد نهاية الجولة السابعة من الدوري السعودي استرد الاتحاد الصدارة التي افتقدها في الجولات الثلاث السابقة مستفيدا من تعثر الهلال المتصدر السابق، وكان الاتحاد قد عاد إليها بعد فوزه الصعب على الفتح 2-1 وبعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق كان خلفه الفرنسي كانتي الذي صنع الهدف الأول وسجل الثاني، بينما سقط الهلال بالتعادل مع ضمك المتدني في الترتيب وفقد نقطتين ثمينتين وسط سخط جماهيري على مدرب الفريق ولاعبيه.



وفي الدمام عاد الاتفاق بريمونتادا أسعدت جماهيره بعد أن كان متأخرا أمام ضيفه الطائي بثلاثية لهدفين، ليحول المباراة لمصلحته برباعية لثلاثة، وحافظ على مركزه رابعا، فيما استمر التعاون ثالثا بعد فوزه على غريمه الرائد في قمة القصيم الخاصة بهدفين مقابل هدف.



واختتمت الجولة بالقمة التي جمعت النصر بالأهلي وسط حضور جماهيري لافت استمتع بأداء رائع من الفريقين وسبعة أهداف كان للنصر منها أربعة بعد أن افتتح واختتم أهداف النصر البرتغالي رونالدو فيما تكفل البرازيلي تاليسكا أيضا بهدفين، بينما سجل للأهلي ماكسيمان ومحرز من جزائية ولاعب النصر الأسبق فراس البريكان، وحل النصر بعدها مكان الأهلي في الترتيب كخامس بفارق الأهداف عنه.



وجاءت بقية النتائج التي تمثل محاولة تعديل الوضع في الترتيب، فخسرت فرق الحزم والرياض والأخدود وأبها أمام الشباب والفيحاء والخليج والوحدة.



كما تصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف يليه سالم الدوسري وساديو ماني بستة أهداف.