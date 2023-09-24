يأمل أتلتيكو مدريد أن يستعيد نغمة الانتصارات عندما يستضيف جاره اللدود ريال المتصدر بالعلامة الكاملة في ديربي العاصمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



فشل أتلتيكو في الفوز بمباراتيه الأخيرتين محليا وقاريا، فخسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة بعدما قدم «أضعف أداء» له في عهد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، كما جاء على لسان الأخير، ليعود ويسقط بعد ثلاثة أيام في فخ التعادل القاتل أمام لاتسيو الإيطالي 1-1 في مستهل مغامرته بدوري أبطال أوروبا.



يستقبل أتلتيكو على ملعبه «ميتروبوليتانو» جاره اللدود ريال وهو يجر أذيال الخيبة، لكن سيميوني يدرك جيدا أن فريقه يعشق المواجهات من مستويات عالية جدا، لبلسمة جراح الأسابيع الماضية، وكي يطلق حملته في الدوري على الطريق الصحيح.



شعر المدرب الأرجنتيني بالذهول من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام نادي «الخفافيش» نهاية الأسبوع الماضي، ما جعله يتراجع للمركز السابع مع 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.



ورغم المطبات التي يمر بها أتلتيكو، عبر مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان عن فرحته بالطريقة التي استهل بها فريقه مشواره في دوري الأبطال، على الرغم من الهدف المتأخر في شباكه.



في المقابل، وبخلاف القطب الثاني للعاصمة، يعيش ريال أفضل حالاته، حيث يحتل الصدارة بـ 15 نقطة من 5 انتصارات، مع نسبة 100% من الانتصارات في جميع المسابقات هذا الموسم بعدما سجل له المتألق الوافد الجديد جود بيلينغهام هدف الفوز في مرمى أونيون برلين الألماني 1-0 بالجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم.



ورغم أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفتقر للغزارة التهديفية، حيث سجل 10 أهداف فقط في 5 مباريات، بمعدل هدفين في المباراة، إلا انه أظهر تماسكه وعقليته المحاربة منذ مطلع الموسم الجديد.



بات بيلينغهام سريعا معبود جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» وأحد الوجود الجديدة لحقبة ما بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر «القلعة البيضاء» هذا الصيف للالتحاق بنادي الاتحاد السعودي، بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات، منها 5 في «لا ليغا» جعلته يتربع على عرش الهدافين.



وكان أتلتيك بلباو افتتح المرحلة بفوزه على ألافيس 2-0.