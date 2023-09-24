سيكون ملعب «بارك دي برانس» مسرحا للكلاسيكو التقليدي بين باريس سان جرمان ومرسيليا في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. وجاء الكلاسيكو في وقت صعب على الفريقين محليا، فباريس بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس أنريكي لم يجد بعد التوليفة المناسبة لفرض سيطرته على مجريات الدوري مثلما فعل في الأعوام السابقة بعد رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.



فبعدما ظن فريق العاصمة، أنه سار على السكة الصحيحة بفوزين متتاليين بعد تعادلين مخيبين في بداية الموسم، تلقى خسارة موجعة على ملعبه أمام نيس 2-3 الماضي. ويعتبر باريس سان جرمان مواجهة مرسيليا فرصة لمصالحة جماهيره في ثاني مباراة على التوالي على أرضه، ويأمل البناء على فوزه الثمين على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، فرط مرسيليا في 6 نقاط بمبارياته الأربع الأخيرة بينها سقوطه في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين، ما دفع إدارته إلى إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو بضغط من جماهير النادي.



إلى ذلك، سجل العاجي الدولي جيريمي بوغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح نيس فوزا ثمينا على مضيفه موناكو على ملعب لويس الثاني ويزيحه عن الصدارة في مباراة دربي «كوت دازور». وهي ثاني نتيجة لافتة لنيس بعد أن عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين آخر على باريس.



ورفع نيس رصيده 12 نقطة، في حين تجمد رصيد موناكو عند 11 نقطة.