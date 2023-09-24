اكتسح بايرن ميونيخ نظيره بوخوم 7-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 5 للدوري الألماني لكرة القدم، ليرفع النادي البافاري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الـ 15.



وتناوب على تسجيل أهداف بايرن، يريك ماكسيم تشوبو موتينغ (4)، و«هاتريك» لهاري كين (13) و(54) و(88)، وماتيس دي ليخت (29)، وليروي ساني (38)، وماتيس تيل (81).



وفي مواجهات أخرى، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ 1-0، ليواصل سلسلة انتصاراته على ضيفه منذ أكثر من 10 أعوام، ليرفع دورتموند رصيده إلى 11 نقطة، ويتجاوز تعثره في انطلاق «البوندسليغا»، بعد تعادلين وانتصارين مع فرق متواضعة نسبيا، وبقي فولفسبورغ على رصيده السابق 9 نقاط، كما تفوق هوفنهايم على مستضيفه يونيون برلين 2-0، وخرج لايبزيغ بفوز مهم من ملعب مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، فيما أكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه ماينز بهدفين دون رد.