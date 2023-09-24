فاز ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «سان سيرو» ضمن منافسات المرحلة الـ 5 للدوري الإيطالي، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر إنتر ميلان الذي يملك 12 نقطة من 4 جولات، فيما توقف رصيد فيرونا عند 7 نقاط في المركز التاسع. جاء هدف المباراة الوحيد بواسطة رافائيل لياو (8).



وقد تأجل انطلاق مباراة ميلان وفيرونا لمدة 25 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ضربت عاصفة قوية مدينة ميلانو وتساقطت الأمطار والثلوج على ملعب «سان سيرو» الذي احتضن المباراة، وقام عمال الملعب بإزالة الثلوج عقب هدوء العاصفة ليصبح الملعب جاهزا للمباراة.



من جهته، يعيد إنتر المتصدر بـ12 نقطة إحياء ذكريات الزمن الجميل حين يحل ضيفا على إمبولي أحكم فريق المدرب سيموني إنزاغي، وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي، قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة بعدما سحق على ملعبه «جوزيبي مياتزا» غريمه ميلان 5-1 في المرحلة الماضية.



وتبدو مهمة إنتر سهلة على الورق أمام إمبولي صاحب القاع رغم أن الأخير عمد إلى إقالة باولو زانيتي، وتعيين مدربه الجديد - القديم أوريليو أندرياتسولي (69 عاما) بدلا منه بعد الخسارة الساحقة أمام روما 0-7 الذي يحل ضيفا اليوم على تورينو.



ويخوض نابولي مواجهة صعبة بولونيا، حيث كانت بداية المدرب الفرنسي رودي غارسيا غير مقنعة باحتلاله المركز الخامس.