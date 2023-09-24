مفرح الشمري



تزامنا مع مشاركة الدول الخليجية والعربية والاسلامية في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يختتم اليوم البرنامج الاذاعي «نوستالجيا» حلقاته التي تبث عبر أثير محطة اذاعة البرنامج الثاني في اذاعة الكويت وذلك بتخصيص حلقة خاصة عن اليوم الوطني السعودي الـ 93 الذي يحمل شعار «نحلم ونحقق»، تتضمن العديد من الفقرات والمعلومات عن انجازات وتراث المملكة العربية السعودية العريق ورؤيتها لعام 2030.



الحلقة الخاصة لليوم الوطني السعودي الـ 93 في برنامج «نوستالجيا» التي تبث مساء اليوم الساعة 7 عبر موجة اذاعة البرنامج الثاني 79.5 FM بذل فيها فريق البرنامج الذي يعده ويقدمه د.نرمين الحوطي والاعلامية عبير مبارك ويخرجه عقيل اشكناني، جهدا مضاعفا لأنها حلقة عزيزة على قلب كل كويتي لمواقف المملكة العربية السعودية التي لا تنسى.



وفي هذا الصدد، تمنت د. نرمين الحوطي في تصريح لـ«الأنباء» ان تنال الحلقة الخاصة باليوم السعودي الـ93 إعجاب مستمعي اذاعة الكويت لتكون مسك ختام برنامج «نوستالجيا» التثقيفي العائلي، الذي يهدف إلى تذكير جيلنا الحالي المغموس بالتكنولوجيا بأن لدينا تراثا جميلا لا يمكن نسيانه.



ووجهت د. نرمين الحوطي الشكر للوكيل المساعد لقطاع الاذاعة د.يوسف السريع على دعمه للكفاءات الاعلامية غير العاملة في وزارة الاعلام وتبنيه لموضوعاتهم وفكرهم واتاحة الفرصة لهم بتقديم برامج ثقافية وفكرية عبر أثير اذاعة الكويت العريقة.