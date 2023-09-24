القاهرة - محمد صلاح



بعد غياب 4 سنوات كاملة عن السينما، قررت الفنانة حورية فرغلي العودة إلى الحياة الفنية بكامل طاقتها بعد استجابتها لترشيح المخرج خالد الحجر الغائب عن مهنة الإخراج السينمائي منذ فترة طويلة بإسناد بطولة فيلمه الجديد «جميلة والغضب» لها، والفيلم إنتاج فرنسي - إنجليزي - هولندي، وتقع أحداثه في مصر وأربع دول أوربية ومن إخراج وكتابة خالد الحجر. كما انتهت حورية من تصوير دورها في فيلم «ظلال مهجورة» بأبوظبي، ويشاركها في البطولة كل من السوري رشيد عساف والإماراتي منصور الفيلي والمطرب نعيم الشيخ، بالإضافة الى الظهور الخاص لكل من نادين خوري وزهير عبدالكريم، والعمل فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي، وسيناريو وحوار أيوب الحجلي.



وكان آخر أعمال فرغلي السينمائية فيلم «استدعاء ولي أمر» عام 2019، بمشاركة محمد عز ومي كساب وصبري فواز ومحمد لطفي.