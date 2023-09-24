أسفرت الحملات الأمنية والمرورية لإدارة شرطة النجدة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 34 شخصا مطلوبين لقضايا جنائية وتغيب وسرقة اضافة الى 30 مخالفا لقانون الاقامة و41 شخصا دون اثبات حيث أحيلوا جميعا الى جهات الاختصاص.



في الوقت نفسه، أسفرت الحملات المرورية عن تسجيل 3403 مخالفات، فيما قدم رجال دوريات شرطة النجدة المساعدة الانسانية لـ 234 حالة.



من جهة أخرى، تم حجز 45 شخصا بصورة تحفظية من قبل دوريات المرور وإحالة 13 حدثا لنيابة الأحداث وتسجيل 24054 مخالفة مرورية متفرقة وحجز 114 مركبة و22 دراجة نارية وإحالة 3 اشخاص لمكافحة المخدرات، كما تم ضبط 18 شخصا مخالفين لقانون الاقامة و9 اشخاص بدون اثبات و25 شخصا مطلوبين لقضايا إلقاء قبض وتغيب وتنفيذ مدني وتحقيقات.