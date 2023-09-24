يتمتع قنديل البحر الكاريبي أو قنديل البحر الصندوقي، والذي لا يتجاوز طوله سنتيمترا واحدا وليس لديه دماغ بالقدرة على تعلم تجنب العوائق بواسطة عنصرين هما الرؤية والمحفزات، وبالتالي يعد الأداء المعرفي أمرا لم يسبق له مثيل لدى هذه الحيوانات التي تعود سلالتها إلى بدايات عالم الحيوان.



ويتسم هذا النوع من القناديل واسمه العلمي Tripedalia Cystophora («تريبدالا سيستوفورا») بقدرة مذهلة على إيجاد طريقه في المياه العكرة أو داخل متاهة من جذور المنغروف المغمورة، وسواها من العوائق التي يفترض به تجنبها لئلا تتلف الغشاء الجيلاتيني الهش الذي يغلف جسمه الشبيه بشكل جرس.



وتتمكن هذه القناديل من تفادي العقبات ببراعة بفضل منظومة تتألف من اربعة أعضاء خاصة بالحواس، موزعة على جسمها. يسمى كل منها روباليا، ويحوي عينين على شكل عدسة ومركزا لمعالجة الصور.



ويقتصر عدد الخلايا العصبية لكل روباليا على نحو ألف، في حين أن لدى ذبابة دروسوفيلا الصغيرة مثلا، المرغوبة من المختبرات، 200 ألف خلية عصبية في دماغها الصغير.