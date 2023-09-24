كشف جهاز متابعة الأداء الحكومي عن تفاصيل 7مشاريع تنفذها شركة المشروعات السياحية وهي مشاريع الواجهة البحرية وونتر وندر الكويت ونادي رأس الأرض والبلاجات وشاطئ المسيلة وحديقة جنوب الصباحية واستراحة النويصيب.



وأشار الجهاز في تقرير بشأن متابعة هذه المشاريع إلى ان المشروع الأول وهو مشروع الواجهة البحرية يوفر أكثر من 60 فرصة تجارية واستثمارية للشركات الكويتية ويتكون من مسار للدراجات الهوائية ومسار مخصص للمشي، إضافة الى مواقع ترفيهية للأطفال وأنشطة رياضية.



أما المشروع الثاني وهو ونتر وندر لاند الكويت تم إنجازه بنسبة 85% ويقع في حديقة الشعب بمساحة كلية 130.000م2 ويشمل أكثر من نشاط ترفيهي. وذكر التقرير ان المشروع الثالث وهو نادي رأس الأرض بلغت نسبة إنجازه 56% ويشتمل على معهد صحي وناد للأطفال وأحواض سباحة وملاعب رياضية، إضافة الى منطقة محلات تجارية ومنطقة مطاعم. أما المشروع الرابع فهو مشروع البلاجات وبلغت نسبة إنجازه 98% ويوفر فرصا تجارية واستثمارية للشركات الكويتية ويشمل ألعابا مائية للأطفال والكبار ومقاهي ومطاعم وألعابا للأطفال وأنشطة رياضية واستراحات، وحول المشروع الخامس وهو شاطئ المسيلة تم إنجاز 91% منه، ويشمل صالة متعددة الاستخدامات ومنطقة المسرح الخارجي ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وألعابا مائية وأحواض سباحة وملاعب رياضية وألعاب مغامرات للأطفال.



والمشروع السادس وهو حديقة جنوب الصباحية تم إنجازه بنسبة 75%، وتقع على مساحة كلية 107.000م2 وتشمل أكثر من نشاط ترفيهي.



والمشروع السابع والأخير هو استراحة النويصيب وأنجز بالكامل وتشمل سوقا مركزيا ومطاعم ومقاهي ومحلات خدمية ومنطقة لصيانة السيارات.















صورة مع خبر الاداء الحكومي















