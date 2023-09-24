الهنداوي: 120 ألف دولار من المنظمة الكشفية العالمية للمغرب وليبيا



عبدالعزيز الفضلي



اختتم الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي الذي أقامته جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط على مدى خمسة أيام فعالياته بنجاح.



وقال رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي خلال الحفل الختامي الذي أقيم بجمعية المرشدات الكويتية إنه من دواعي سروري أن ألتقيكم مع اختتام فعاليات الملتقى، وذلك بعد أن تم تنفيذ كل الأنشطة بنجاح وتفاعل وخير ومحبة، مشيرا إلى انه رغم النجاح، والحمد لله هناك غصة في القلب وحزن عميق لما أصاب أهلنا بالمغرب وليبيا. وأضاف الطريجي: الشباب عماد مستقبل الشعوب والأمم، وتنظيم هذا الملتقى يتطلب منا كهيئات ولجان ومنظمات وجمعيات كشفية انتهاج طرق مبتكرة، تمكننا من التحول الى مؤسسات معرفية، ونأمل من الشباب المشارك بهذا الملتقى أن يعكسوا كل المعارف والمفاهيم التي تحصلوا عليها على جمعياتهم الكشفية للارتقاء بالعمل الكشفي المبني على المعرفة، متقدما بجزيل الشكر والتحية والمحبة لوفدي المغرب وليبيا رغم الألم والحزن والجراح فقد جاءوا وحضروا، وهذا يدل على محبتهم لأهلهم في الكويت، ولمكانة الكويت في قلوبهم، ولهم منا التحية الصادقة النابعة من القلب، والشكر لكل من ساهم في نجاح الملتقى. وخص بالشكر المعهد العربي للتخطيط وكادره الأكاديمي المتميز وعلى رأسهم د.بدر مال الله واخواني من القادة بالأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية وأمينها العام عمرو حمدي، والشكر لرؤساء الجمعيات والوفود والأمناء العامين وأعضاء اللجان وقيادات الروابط الكشفية العربية.



من جانبه، أعلن أمين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي عن تبرع المنظمة بـ 100 ألف دولار للأشقاء في المغرب وليبيا، مشيرا الى أن التبرع من المنظمة والجهات الداعمة لها التي لها كل الشكر والتقدير على هذا الدعم.