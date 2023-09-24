آلاء خليفة



كشف القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.نواف الجويهل أن الكلية استقبلت ما يقارب 4087 طالبا وطالبة في بداية العام الدراسي 2023-2024 ليبدأوا فصلا جديدا من الجد والاجتهاد، رافق ذلك استعداد مكثف من قبل إدارة الكلية نحو تجهيز القاعات الدراسية وتنسيق جداول المحاضرات الدراسية وتوفير اللوحات الارشادية في الكلية، والتأكد من كفاءة الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الفصول الدراسية والمختبرات.



وقال د.الجويهل، في تصريح لـ «الأنباء»، انه تم تكثيف الجهود نحو استكمال جداول 890 طالبا تقدموا بطلب إضافة مقررات دراسية لجداولهم قبل بداية الفصل الدراسي، وحققت الكلية فعليا أهدافها باستكمال تسجيل طلبتها وبنسبة عالية جدا.



وتابع: خصت الكلية مستجديها البالغ عددهم 792 طالبا وطالبة بالاهتمام، إذ تم تنسيق عدد من الأنشطة والفعاليات لعقدها في الفترة القصيرة القادمة حرصا على توجيه الطلبة المستجدين وإرشادهم، ولعل ما أضاف لبداية الفصل تميزا واضحا هو العرس الانتخابي الذي تشارك فيه الجموع الطلابية في الكلية ضمن أجواء ديموقراطية يتنافس فيها المرشحون بالفوز بمقاعد جمعية الهندسة والبترول والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في إكمال مسيرتهم الجامعية.