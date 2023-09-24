العلاقات الكويتية - السعودية لها طبيعة أخوية خاصة على المستويين الرسمي والشعبي



قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن للكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي.



جاء ذلك في تصريح الأمير سلطان بن سعد لـ «كونا» على هامش احتفالية نظمتها الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 في مجمع «الأفنيوز».



وقال الأمير سلطان بن سعد «ونحن نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة الـ 93 من أرض الكويت الحبيبة لابد أن نستذكر بأن انطلاقة التوحيد بدأت من الكويت»، لافتا إلى أن العلاقات الكويتية - السعودية لها طبيعة أخوية خاصة على المستويين الرسمي والشعبي واحتفال اليوم يأتي تجسيدا وتأكيدا وترسيخا لتلك العلاقات.



وأوضح أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم هو نتاج ما أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وسار على نهجه أبناؤه البررة، مضيفا «نحن الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نتطلع ونعمل لما هو أفضل مما نعيشه حاليا فلدينا رؤية وأهداف نعمل لها».



ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود والى الشعب السعودي والخليجي والعربي والمسلم ولكل محب للسلام في العالم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.