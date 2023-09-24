دعا لتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلات الازدحامات المرورية

‏استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخال، اليوم الاحد، اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

‏واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين إلى تقييم عن الحالة المرورية في أول اسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية وخصوصا وقت الذروة، لدخول وخروج الطلاب من وإلى المدارس والجامعات، كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.

‏ووجه باستمرار الحملات الأمنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلات الازدحامات المرورية اولا باول والانتشار الواسع لدوريات المرور على كافة الطرق الرئيسية والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية، والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

وأعرب الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لاي خروج عن القانون.