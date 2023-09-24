نسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهدافهم وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم

عبدالعزيز الفضلي

استكمالا لجولاته التفقدية لعدد من مدارس وزارة التربية مع بداية انطلاق العام الدراسي، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح اليوم، بجولة تفقدية لمدارس التربية الخاصة الكائنة في منطقة حولي، حيث تفقد الوزير مدرسة التأهيل الفكري ومدرسة النور ومدرسة الأمل، وذلك للالتقاء بأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستماع لآراء وملاحظات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، والاطلاع بشكل مباشر على جاهزية المدارس الخاصة والإطمئنان على سير العملية التعليمية فيها، والتأكد من توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة.

وأكد المانع خلال الجولة أن البلاد تولي اهتماما كبيراً بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم عنصراً مهما للثروة البشرية، وتسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

وأشار المانع إلى أن الاهتمام بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية التربوية لهم، على رأس أولوياتنا في وزارة التربية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية توحيد كافة الجهود نحو توفير منظومة تعليمية متميزة تراعي معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية، والبيئة الصحية والنفسية، وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة لمساندة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات في تحصيلهم العلمي، ورعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين منهم، وتهيئتهم ودمجهم للمشاركة والانخراط كعناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع تواكب حركة العصر ومتطلباته.