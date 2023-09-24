عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة ضوابط لإرسال العمل الإضافي والفرق واللجان لتنظيم وسهولة التدقيق على المعاملات عبر انشاء بريد الكتروني معتمد من قبل قطاع الصحة الرقمية لكل قطاع يتم من خلاله إرسال الطلبات لوكيل القطاع أو مدراء المناطق الصحية.

وتضمنت الضوابط التي تنشرها "الأنباء" أن يتم ارسال الصيغة على "excel" لكل طلب على حده، ومراجعة صحة الارقام المدنية قبل اعتمادها ، فضلا عن كتابة العنوان مبين فيه "لجنة - فريق - عمل اضافي".

وجاء في الضوابط انه يجب توقيع المسؤول المباشر أو من يليه بالمسؤولية على جميع الاوراق المرسلة بشأن طلبات اللجان وفرق العمل والعمل الاضافي قبل ارسالها بالبريد الالكتروني.