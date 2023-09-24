أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين يمثلون قضايا الشباب وينقلون آراءهم

نريده ملماً بقضايا وطنه واعياً لواقع مجتمعه وعقلانياً وقوياً في تمثيل بلده

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فتح المجال أمام شباب وشابات الإمارات للتقدم إلى منصب وزير أو وزيرة للشباب في الحكومة.

وقال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف: نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه ..نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected]".