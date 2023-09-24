في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها وترسيخ مبدأ الثواب وإعلاء قيمة العمل ومكافأة المجّد، ‏كرم الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، عددا من ضباط أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك نظراً لجهودهم وأدائهم المتميز في إجراء القرعة العلنية للالتحاق بدورة الطلبة الضباط والخروج بالمظهر الذي يتناسب مع استراتيجية المؤسسة الأمنية في تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص والشفافية أمام المتقدمين.

‏ونقل اللواء البالول إلى المكرمين تحيات وشكر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتقديره لما قدموه من جهود واضحة حققت الأهداف المرجوة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود والنهوض بالعمل لتحقيق الصالح العام.