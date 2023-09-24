‏أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة التعميم الإداري رقم ثلاثة لسنة 2023 بشأن تطبيق نظام الدوام المرن وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

‏ ‏وقد جاء في التعميم الإداري السماح للموظفين بالاستفادة من فترة السماح إما في بداية الدوام أو في نهايته بواقع 30 دقيقة.

كما نص التعميم على أنه تحسب دقائق التأخير بعد انتهاء فترة السماح 30 دقيقة بعد آخر موعد لبداية الدوام الرسمي في التاسعة صباحاً.

كما أنه يحق للموظفة الاستفادة من فترة 15 دقيقة بالإضافة إلى فترة السماح 30 دقيقة في نهاية الدوام.

وجاء القرار بشأن دوام ‏المشمولين في ‏تخفيف العمل أو الغياب الجزئي بحيث يطبق عليهم نظام الفترات الأربع المعمول به سابقا.