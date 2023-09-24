مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية، أن اللقاءات الدورية لمراقبي شؤون التوظف مع الجهات الحكومية خلال شهر سبتمبر الجاري، تضمنت ضوابط صرف البدلات والمكافآت، وحضرها 73 مشاركا من 36 جهة.

وسيستمر "الديوان " في عقدها بصفة دورية بمعدل 3 لقاءات شهريا.

وأوضح البيان الرسمي لديوان الخدمة المدنية أن " الديوان ممثلا بقطاع شؤون التوظف عقد مجموعة من اللقاءات الدورية خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن خطة القطاع للعام 2023-2024 ، وتأتي هذه الخطة السنوية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (553/ثالثا ) بتكليف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف والتأكد من سلامة تطبيقها بما يسهم بضبط منظومة العمل الإداري في الجهات الخاضعة للرقابة.

وقد تضمن موضوع اللقاءات الدورية لشهر سبتمبر " ضوابط صرف البدلات والمكافآت المقررة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن بعض الوظائف المصنفة "، وحضرها 73 مشاركا من 36 جهة حكومية، وتم خلالها شرح وتوضيح حكم القانون لموضوع اللقاء، كما عرض ممثلو الجهات كل الاستفسارات المتعلقة به، بما يؤكد حرصهم على معالجة الملاحظات التي تم رصدها وتلافي تكرارها مستقبلا.

هذا، وسيستمر " الديوان "في عقد اللقاءات بصفة دورية مع الجهات الحكومية بمعدل 3 لقاءات شهريا لمناقشة جميع الموضوعات ونشر المبادئ التي قررها "الديوان" في هذا الشأن.