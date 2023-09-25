عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة ضوابط لإرسال العمل الإضافي والفرق واللجان لتنظيم وسهولة التدقيق على المعاملات عبر إنشاء بريد إلكتروني معتمد من قبل قطاع الصحة الرقمية لكل قطاع يتم من خلاله إرسال الطلبات لوكيل القطاع أو مديري المناطق الصحية.



وتضمنت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أن يتم إرسال الصيغة على excel لكل طلب على حدة، ومراجعة صحة الأرقام المدنية قبل اعتمادها، فضلا عن كتابة العنوان مبينا فيه «لجنة - فريق - عمل إضافي».



وجاء في الضوابط انه يجب توقيع المسؤول المباشر أو من يليه بالمسؤولية على جميع الأوراق المرسلة بشأن طلبات اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي قبل إرسالها بالبريد الإلكتروني.