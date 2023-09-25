حل مشكلات الازدحامات المرورية أولاً بأول والانتشار الواسع لدوريات المرور على جميع الطرق



وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد باستمرار الحملات الأمنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.



ودعا الشيخ طلال الخالد خلال الاجتماع إلى حل مشكلات الازدحامات المرورية أولا بأول والانتشار الواسع لدوريات المرور على جميع الطرق الرئيسية والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.



وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.



وأشار البيان إلى ان الشيخ طلال الخالد استمع من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين إلى تقييم عن الحالة المرورية في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية وخصوصا وقت الذروة لدخول وخروج الطلاب من والى المدارس والجامعات.



وأوضح ان الشيخ طلال الخالد اطلع أيضا على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.