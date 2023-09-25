أوضحت الرئاسة العامة للحرس الوطني، أن قرعة اختيار دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية جرت فقط للتخصصات التي شهدت زيادة في أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب، بينما تم القبول الفوري للمتقدمين للتخصصات الأخرى بدون قرعة بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات والمقابلات والفحص الطبي حسب الشواغر المعتمدة لكل تخصص.



وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان، أن مبدأ العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة للجميع في كل مراحل القبول في دورات الحرس الوطني أمر ثابت ومعمول به وفق التوجيهات الكريمة للقيادة ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.