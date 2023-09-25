جدد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل الدعم المطلق لكل المشاريع الحكومية من خلال توفير العمالة الهندسية - الفنية التي تحتاج اليها هذه المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبتين لتنفيذ الخطط التنموية في الدولة، مؤكدا إمكانية اعتماد العمالة الهندسية غير الكويتية قبل قدومها الى الكويت بكل يسر وسلاسة وبالسرعة المطلوبة.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمعية مع وفد من شركة نفط الكويت ضم، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر خالد الملا ومدير مجموعة الدعم الفني علي الصالح ومدير التدريب والتطوير الوظيفي وليد الربيعان وكبير مخططي الاستكشاف والحفر مريم بوهلال بحضور نائب مدير عام الجمعية م.محمد عوض بمقر الجمعية. وأكد العتل أن الجمعية تمد يد التعاون للقطاع النفطي الكويتي وشركة نفط الكويت وغيرها من الجهات الحكومية لاستقدام عمالة غير كويتية بالاشتراطات التي تضعها هذه الجهات، موضحا أن عملية اعتماد المهندسين غير الكويتيين يمكن أن تتم قبل قدوم هذه العمالة ويمكن أن نتحقق من مؤهلاتها قبل منحها لعقود العمل. وأضاف: نرحب بالتعاون والتنسيق مع القطاع النفطي لمزيد من التسهيلات لاعتماد المهندسين غير الكويتيين الذين ترغب الجهات الحكومية باستقدامهم للعمل في مشاريعها، لافتا الى أن الاعتماد المسبق سيسهم في ضمان جودة وكفاءة الأيدي العاملة التي يمكن الاستعانة بها في عقود تنفيذ مشاريع القطاعين النفطي والعام.



وأشاد بحرص الإدارة العليا لشركة نفط الكويت على التواصل مع الجمعية وجددنا لهم الحرص على دعم تنفيذ مشاريع الشركة في كافة القطاعات سواء في الاستكشاف أو الحفر أو حتى الإنتاج ولن نتوان في مد يد العون بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أننا أبدينا رغبة في التعاون بمجال التدريب والتطوير للمهندسين الكويتيين وفتح المجال لأكبر عدد منهم للعمل بعقود في الشركات لاكتساب الخبرة المطلوبة تمهيدا للاستغناء عن المهندسين غير الكويتيين في أهم قطاع اقتصادي في البلاد.