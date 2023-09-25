

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إدارة نظافة محافظة الأحمدي نفذت حملة تنظيف واسعة على الساحات في صناعية منطقة الفحيحيل على مدى الأسبوعين الماضيين فيما يخص الشاحنات والمعدات الثقيلة المخالفة بعد الاستعانة بآليات وزارة الدفاع والتعاون مع وزارة الداخلية لرفعها من قبل الفريق الرقابي في بلدية الاحمدي. وقال مدير إدارة نظافة في المحافظة نواف ضحوي إن الحملة جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وإشراف ومتابعة من قبل مدير عام البلدية بالتكليف م.سعود الدبوس لتشمل عددا من تجمعات المعدات الثقيلة والشاحنات في الساحات. وقام الفريق الرقابي المختص بإزالة تلك المعدات ورفع الشاحنات بالتعاون مع وزارة الدفاع التي قدمت دعما لوجستيا عن طريق آلياتها لرفع المعدات الثقيلة المخالفة. وبين أن حصيلة الحملة الميدانية رفع 30 معدة ثقيلة وسيارات مهملة وتحرير 16 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق ووضع 61 ملصقا للسيارات المهملة، وسيتم رفعها بعد الانتهاء من المدة القانونية الى جانب مشاركة 60 عامل نظافة بأعمال تنظيف الموقع بالكامل بالاستعانة بآليات البلدية حمولة 7 نساف و3 هاف لوري، مؤكدا استمرار حملات النظافة الميدانية. ودعا أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة والسيارات المهملة والسكراب الى التعاون مع فرق البلدية بالالتزام بعدم وقوف هذه الشاحنات في الساحات غير المسموح بها الوقوف تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.