أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع شركة بهبهاني للسيارات الوكيل والموزع المعتمد لسيارات فولكس واجن في الكويت، بهدف منح العملاء خصومات حصرية على مجموعة من طرازات العلامة.



وسيحصل العملاء بموجب هذه الشراكة الجديدة على خصومات كبيرة تصل إلى نحو 1600 دينار عند شراء سيارة «فولكس واجن غولف جي تي» أو «تيغوان» أو «تي روك» 2023، إلى جانب مزايا استثنائية تشمل الاستفادة من خدمة مجانية لمدة 5 سنوات، وضمانا لمدة 5 سنوات من دون تحديد العداد، و5 سنوات من المساعدة على الطريق مع تطبيق الشروط والأحكام، مما يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي المتواصل بمنح عملائه قيمة إضافية عند اختيارهم سيارات فولكس واجن. وتتمتع هذه السيارات بالعديد من المزايا التي تجعل منها خيارا مميزا للسائقين في الكويت، إذ تشتهر بالجودة والحرفية في التصميم، وقد تم تصميمها مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والتكنولوجيا المتطورة، مما يضمن المتانة والموثوقية ورضا العملاء على المدى الطويل وتشتهر بميزات السلامة المتقدمة التي تتمتع بها مما يوفر للسائقين والركاب تجربة قيادة آمنة على مدار الوقت وفي جميع الظروف. ويدرك «الأهلي» أهمية تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات تعزز نمط الحياة الذي يتمتعون به وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، ويهدف من خلال التعاون مع فولكس واجن الكويت إلى منحهم قيمة مضافة وتجربة شراء سيارات لا مثيل لها. وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي عن سعادتها بإطلاق هذه العرض المميز، قائلة: نسعى جاهدين لتطوير عروضنا باستمرار ومنح العملاء قيمة مضافة، وسيسمح تعاوننا مع فولكس واجن الكويت بتقديم خصومات حصرية على مجموعة من طرازات العلامة الشهيرة، إلى جانب مزايا استثنائية لعملائنا.



وأضافت: سيحصل العملاء الذي يستفيدون من هذا العرض لفترة محدودة على مزايا تضمن راحة البال وحصولهم على دعم شامل طوال فترة ملكيتهم لسيارات فواكس واجن. وشكرت معرفي الشركة على تعاونها مع البنك الأهلي الكويتي، مبينة أن التزامها بالجودة والابتكار ونيل رضا العملاء تتوافق مع قيم البنك، مشددة على تطلعها إلى نجاح الحملة المشتركة بينهما على جميع المستويات. وبينت أن البنك يواصل الحفاظ على ريادته وتجاوز توقعات العملاء باستمرار، لافتة إلى أنه من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتوفير مزايا فريدة فإنه يقدم تجربة مصرفية استثنائية لجميع عملائه، مشيرة إلى أنه للاستفادة من هذا العرض الحصري يمكن للعملاء زيارة صالة عرض فولكس واجن حيث سيكون أحد موظفي البنك على أتم الجاهزية للرد على استفساراتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة.