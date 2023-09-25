شاركت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، في حلقة نقاشية بالتعاون مع شركة Cisco، لتسليط الضوء على أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركتان بشكل مشترك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرشادهم حول كيفية الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. وأقيمت الحلقة في فندق والدروف أستوريا الكويت، بحضور عملاء Ooredoo business.



خلال الجلسة النقاشية، قدم فريقا business Ooredoo وCisco شرحا شاملا حول مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك حلول الشبكات، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وحلول الأمان.



تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها Ooredoo الكويت لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، إذ إن توفير بنية تحتية متطورة للشبكات وحلول تكنولوجية متقدمة سيساعد على تبسيط العمليات الإدارية، وتقليل التكاليف، وتعزيز تطوير نماذج أعمال رقمية جديدة تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.



وبهذه المناسبة، علق سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo الكويت، قائلا: من خلال مكانتها المتميزة في عالم الاتصالات على الصعيدين المحلي والإقليمي، تعمل Ooredoo business على لعب دور جوهري في تحفيز النمو الاقتصادي وإنجاز أهداف القطاع التجاري على مستوى أعلى وأكثر شمولية.



وأضاف: من خلال توفير حلول ذكية تدعم التحول الرقمي للشركات الناشئة والمتوسطة، تسهم Ooredoo business في تسهيل الطريق للوصول إلى استدامة اقتصادية. وبفضل البنية التحتية المتقدمة والخدمات المتخصصة التي نقدمها، سنسهم في تمكين الشركات للتكيف بفعالية مع التغيرات السريعة في سوق العمل وزيادة الإنتاجية.