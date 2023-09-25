أعلن اتحاد مصارف الكويت أن مجموعة مصرفي ممثلة برئيس مجلس إدارة المجموعة فيصل الكندري، قامت بتكريم د.حمد الحساوي أمين عام اتحاد مصارف الكويت ومنحه جائزة التميز عن عام 2023 نظرا لجهوده المستمرة في دعم وتشجيع العمالة الوطنية، وذلك بعد إجراء استطلاع للرأي العام تخطى عدد مشاركيه 6000 شخص منهم موظفون في القطاع المصرفي وعملاء البنوك.



وبهذه المناسبة، أكدت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لدى اتحاد المصارف الكويتية شيخة العيسى أن حفل التكريم الذي أقامته مجموعة مصرفي شهد كذلك تكريم عدد من البنوك والشخصيات المصرفية التي تصدرت الاستطلاع، حيث تم تكريم بنك الخليج بجائزة تمكين القيادات النسائية كأفضل بنك في تمكين المرأة للوظائف القيادية بنسبة 28% وإجمالي النساء بنسبة 43.5%، حيث تسلمت الجائزة مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، فيما حصد بنك بوبيان جائزة الإبداع والابتكار، بعد أن تصدر الاستطلاع كأفضل بنك في تمكين العمالة الوطنية بالقيادة وتحقيق الإبداع والابتكار، وتسلم الجائزة مدير عام الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد.



أما جائزة التطور فكانت لصالح البنك الأهلي الكويتي وذلك تقديرا لجهوده في تطوير الأنشطة والفعاليات للموظفين، كما حاز بنك وربة جائزة النمو، وذلك لجهوده في النمو المستمر والحداثة الرقمية ودعم الطاقات الشبابية.



وفي الوقت نفسه، كرّمت مجموعة مصرفي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الكويت الدولي KIB عثمان توفيقي، والذي فاز بجائزة أفضل شخصية مصرفية، وذلك تقديرا لجهوده بتثقيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والقطاع العام، كما نال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان جائزة أفضل شخصية مصرفية تقديرا لجهوده بتثقيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والقطاع الخاص والعام.



كذلك تم تكريم مدير مشارك إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج محمد السلمان بجائزة الأداء المتميز تقديرا لجهوده المستمرة والمثمرة في القطاع المصرفي، فيما نال كل من محمد القطان مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك الخليج، وأنوار كنيمش المدير التنفيذي لإدارة التحصيل في بنك الخليج جائزة الشخصية المصرفية المتميزة لجهودهما المستمرة في الإدارة الاحترافية والمهنية مع الموظفين.