دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير أو وزيرة للشباب.



وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع إكس: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزيـــــن، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات». وأضاف: «نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه».



وتابع الشيخ محمد بن راشد: «نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر «Contac[email protected]»، والله الموفق أولا وأخيرا لكل خير».



وقد أثار منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تفاعلا كبيرا بين المتابعين والنشطاء من الإمارات وخارجها، وسط إشادة بالأسلوب الجديد الذي تنتهجه الدولة في استقطاب الكفاءات، بعيدا عن الأساليب التقليدية المتبعة.



وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد بن راشد أن الحكومات لا تستطيع بناء تنمية راسخة لشعوبها بدون شراكة حقيقية مع شبابها. وقال: «إننا نطمح من خلال جميع البرامج والسياسات والخدمات التي نقدمها لإلهام وإسعاد وبناء فرص حقيقية لكل الشباب في دولة الإمارات».



وفي إطار اهتمامها بتمكين الشباب، أطلقت دولة الإمارات قبل سنوات «منصة للشباب» تضم آلاف الفرص المتاحة أمامهم بالتعاون مع الجهات الداعمة الوطنية.