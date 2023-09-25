قتل شرطي وأصيب 2 آخران في وقت مبكر امس في شمال كوسوفو في كمين أقامه مسلحون، فيما نددت كوسوفو بـ «الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا «أكاذيب» بريشتينا.



وأعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في مؤتمر صحافي «حاصرت قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنيا وعسكريا أو شرطيا مسلحا. أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، قبل أن يعرض على الصحافيين صورا لرجال مسلحين ومركبات عسكرية في باحة دير قيل إنه دير بانجسكا. وأكد «أنهم ليسوا مدنيين.. بل محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه». وفي الدير حجاج، بحسب الأبرشية.



وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «كان هناك مجموعة من الحجاج جاءت من نوفي ساد وكاهن». ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير بعد أن قام رجال ملثمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرعة، وكسروا البوابة».



وأكد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، أنه كان هناك تبادل إطلاق النار «يمكننا مشاهدة رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري. يطلقون النار علينا ونحن نرد».



وعلى الفور دان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم «الإجرامي والإرهابي». وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».



ودان الاتحاد الأوروبي عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع (إكس) بشدة «الهجوم البشع الذي نفذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة بانيسكا شمال كوسوفو.. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه العدالة». وأضاف: «يجب التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالهجوم. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابها العدالة».