بينما تواصل أذربيجان عملياتها لبسط سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية، أعلن مجلس الأمن القومي الأرميني إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة واعتقال 8 أشخاص على صلة بالقضية.



ويأتي الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية وسط احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان، على خلفية الأحداث الجارية في قره باغ.



وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام أرمينية وروسية، امس مشاهد لوصول أول دفعة من أرمن قره باغ إلى أرمينيا تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.



ونشر موقع «سيفيل نت» الإعلامي الأرميني امس صورا ومقطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون أرمن وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناغورني قره باغ، وظهر في الصور نساء وأطفال.



وكانت قيادة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي قالت لـ «رويترز» امس إن 120 ألفا من عرقية الأرمن في الإقليم سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.



وقال رئيس وزراء أرمينيا أيضا إنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وإن بلاده مستعدة لاستقبالهم.



وأضاف دافيد بابايان مستشار رئيس جمهورية أرتساخ التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد لـ «رويترز»: «شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9% يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية».



وتابع قائلا: «مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم».



وقال قادة الأرمن في ناغورني قره باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا. وقال بابايان إن توقيت تحرك السكان عبر ممر لاتشين الذي يربط الإقليم بأرمينيا لم يتضح بعد.



من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في خطاب متلفز للأمة، إن أرمينيا لم تعد محمية من قبل حلفائها الإقليميين والتكتلات الأمنية الإقليمية في صراعها المستمر منذ عقود مع أذربيجان.



وأضاف باشينيان، دون أن يذكر بشكل مباشر اسم روسيا أكبر حليف ليريفان في المنطقة، أن «تحليل الوضع يظهر أن التكتلات الأمنية والحلفاء، الذين اعتمدنا عليهم منذ فترة طويلة، قد وضعوا هدفا لإظهار ضعفنا وجعل من المستحيل على شعب أرمينيا أن تكون له دولة مستقلة»، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.



وفيما يواجه باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ الإقليم، قال: «يظل أرمن ناغورني قره باغ عرضة للتطهير العرقي، الإمدادات الإنسانية وصلت إلى الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع».



وتابع قائلا: «إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قره باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص».



ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله: «حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورني قره باغ».



وواصلت القــــــوات الأذربيجانية عملياتها أمس بهدف بسط سيطرتها الكاملة على إقليم ناغورني قره باغ وصادرت مئات الأسلحة من الانفصاليين، على مرتفعات «العاصمة» ستيباناكيرت.



وفي محيط مدينة شوشا التي تسيطر عليها أذربيجان منذ 3 سنوات في قره باغ والواقعة قرب ستيباناكيرت «المحاصرة» بحسب مسؤولين محليين، عرضت أمام الصحافيين مئات الأسلحة الخفيفة التي صودرت من الانفصاليين ودبابات تحمل إشارة صليب أبيض.