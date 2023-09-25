عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان القيادات التربوية إلى ضرورة التواجد في الميدان أثناء بداية ساعات الدوام المرن.



جاء ذلك في تعميم أصدره السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث أكد خلاله على ضرورة تواجد جميع قيادات المناطق التعليمية وإدارات المدارس بكل المراحل التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال في بداية ساعات الدوام المرن، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاستعداد لأي مستجدات أو معوقات قد تطرأ في المرافق التعليمية والعمل على سرعة إيجاد الحلول اللازمة بشأنها، مشددا على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.