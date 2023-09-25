بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء العمل بالدوام المرن الذي حدده ديوان الخدمة المدنية في 4 فترات بداية شهر اكتوبر المقبل.



وقالت الهيئة: تم تحديد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة للفترة الصباحية خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات عمل يوميا وفقا لنظام الدوام المرن، وتبدأ مواعيد العمل للفترة الصباحية اعتبارا من الساعة 7 إلى 9 صباحا ويحق للموظف إثبات حضوره للدوام في أي وقت خلالها ويكون إثبات الانصراف من الدوام عقب استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور.



وأضافت: يسمح للموظف بإثبات الحضور خلال 30 دقيقة من آخر موعد محدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير الحضور المتأخر وذلك بداية من أول دقيقة بعد الساعة 9.30 صباحا، كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ (30) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف، كما يسمح للموظفات بالانصراف من العمل قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام حسب إثبات بصمة الحضور بشكل يومي وذلك بواقع 15 دقيقة ويضاف إليها 30 دقيقة للموظفة التي لم تستفد من فترة السماح المقررة قانونا في بداية الدوام.



وتابعت: يبدأ حساب دقائق التأخير في نهاية الدوام الانصراف المبكر حال انصراف الموظف قبل استكمال عدد ساعات العمل اليومية المقررة قانونا، كما تحتسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة المقررة لإثبات الحضور ويستمر العمل بالأحكام المتعلقة بساعات الاستئذان أثناء أو نهاية الدوام على النحو المقرر قانونا وتتحدد فترات العمل الرسمية الصباحية للموظفين، وذلك على النحو التالي: من الساعة 7 صباحا وحتى 2 ظهرا، ومن 7:30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا، ومن 8 صباحا وحتى 3 عصرا، ومن 8.30 صباحا وحتى 3.30 عصرا.